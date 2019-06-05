شرطة التموين تضبط 29 ألف قضية متنوعة خلال شهر مايو

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بقصد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

ونجحت الأجهزة الأمنية خلال شهر مايو عن ضبط "29353" قضية تموينية متنوعة، منها "358" قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها "11246" أسطوانة بوتاجاز، وضبط "5639751 " لتر سولار - بنزين"، و"424" قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها "1235,23 " طن دقيق، وضبط "6563" قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط "442" قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها "68,833 طن –94825 عبوة، وضبط "78" قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط "1405" قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط 642 قضية فى مجال الغش التجارى، وضبط 173 قضية فى مجال الثروة الحيوانية، ضبط 792 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.

وضبطت الأجهزة الأمنية 17420 قضية فى مجال المحلات العامة، وضبط 82 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط 53 قضية فى مجال الألعاب النارية 433555 وحدة ألعاب نارية، وضبط808 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها 72804 عبوة سجائر.