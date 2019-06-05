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شاهد.. حفل الإفراج عن عدد من السجناء والغارمين بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:01 م
شاهد.. حفل الإفراج عن عدد من السجناء والغارمين بمناسبة عيد الفطر حفل الإفراج
كتب: محمود عبد الراضى – كريم صبحى

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أشعلت الأغانى الوطنية حماس السجناء والغارمات فى حفل الإفراج عن عدد من السجناء والغارمات  بموجب عفو رئاسي بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وأفرجت مصلحة السجون، فى أول أيام عيد الفطر، عن 2002 نزيل ونزيلة بالسجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وشهد حفل الافراج عن السجناء بسجون طرة، الإفراج عن 139 نزيلا "126 رجال ـ 13 سيدات" من الغارمين بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على نحو يبرز اهمية مبادرة رئيس الجمهورية ويجسد تنامي أطر التكافل الإجتماعي بين المصريين.

كما تم الإفراج بالعفو عن 595 نزيل، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيل، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات 2002 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

 

 


السيسي

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مبادرة رئيس الجمهورية

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الغارمين والغارمات

عيد الفطر المبارك

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