شاهد احتفالات المنصورة "السهرانة" حتى فجر عيد الفطر

الدقهلية - سارة الباز

مازالت المنصورة سهرانة حتى الآن بلا نوم، والمواطنون يتزاحمون للاحتفال في الشوارع والنوادى والكافيهات، احتفالا بليلة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك فى الوقت الذى امتلأت فيه شوارع البحر والمشاية السفلية عن آخرها بالعائلات والشباب والأطفال، والسيارات، وذلك ضمن الطقوس السنوية للاحتفال بالعيد في المنصورة.

وتبدأ ليلة العيد فى المنصورة وتستمر حتى صلاة الفجر، وأداء صلاة العيد، ثم التوجه لمنازلهم وتناول الفطور والحلويات، وتوزيع العيديات، وتبادل الزيارات بين الأهالي والجيران.























