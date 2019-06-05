س وج.. ما هى متلازمة اضطرابات انقطاع النفس النومى؟

كتبت فاطمة ياسر

هل تعانى من انقطاع النفس أثناء النوم؟.. هل تجد صعوبة فى التنفس أثناء النوم؟.. هل تشعر باضطرابات النوم؟.. إذا كنت تعانى من متلازمة اضطرابات انقطاع النفس النومى فسنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "WEBMED".

ما هى متلازمة اضطرابات انقطاع النفس النومي؟

يتعرض بعض الأشخاص لمشكلة شديدة الخطورة وهى انقطاع النفس أثناء النوم، وهذا نتيجة للإصابة باضطرابات أثناء النوم.

ما هي مخاطر الإصابة بمتلازمة اضطرابات انقطاع النفس النومي؟

هناك بعض الدراسات الطبية الحديثة التى أشارت إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكر للأشخاص الذين يعانون من متلازمة اضطرابات انقطاع النفس اليومي.

ما هو علاج متلازمة اضطرابات انقطاع النفس اليومي؟

يتم العلاج عن طريق وضع جهاز يساهم فى تنظيم النفس أثناء النوم، ويعمل على زيادة امتصاص الجلوكوز في الجسم.