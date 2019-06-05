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سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا كان يستهدف صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:13 م
سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا كان يستهدف صلاة عيد الفطر
وكالات

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أعلنت إدارة الشرطة فى جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، أنها أحبطت عملا إرهابيا خططت له أجهزة الأمن الأوكرانية لاستهداف صلاة عيد الفطر فى مقاطعة كيروفسكى بدونباس.

وجاء فى بيان الإدارة اليوم الأربعاء "فى 5 يونيو، حاولت قوات الأمن الأوكرانية شن هجوم ثان على مسلمى دونباس​​​... فقد تم إطلاق طائرة بدون طيار مزودة بمتفجرات لتنفيذ هجوم إرهابى أثناء صلاة العيد فى حى تيكستيلشيك"، مضيفة أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة وإحباط الهجوم.

هذا وأعلن فى وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، فى جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مسجد فى دونيتسك، صباح يوم أمس، أثناء التحضير لأداء صلاة عيد الفطر.

 

دونيتسك

عيد الفطر

أجهزة الأمن الأوكرانية

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