سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

سقوط متهمين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:06 م
سقوط متهمين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على متهمين بحوزتهما كميات من مخدر البانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ح" 41 عام عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سامح.ن.إ" 35 عام عاطل مقيم المنايف دائرة مركز أبوصوير بحوزته 48 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


امن الاسماعيلية

بانجو واقراص مخدرة

مدير امن الاسماعيلية

دائرة قسم ثان الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى فايد بالإسماعيلية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:47 ص

سقوط "فرج مصانع" أشهر مروج للهروين فى قبضة أمن الإسماعيلية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:29 م

تنفيذ 1246 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:57 ص

ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:23 م

القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:11 م

سقوط 4 متهمين بحوزتهم أيس وبانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة