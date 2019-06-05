سقوط متهمين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على متهمين بحوزتهما كميات من مخدر البانجو والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ح" 41 عام عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سامح.ن.إ" 35 عام عاطل مقيم المنايف دائرة مركز أبوصوير بحوزته 48 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.