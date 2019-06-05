سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركزفايد، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" حال تواجده بدائرة المركز.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونية بالقبض على المتهم "احمد.ع.ف" 20 عام عاطل، مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش ".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.