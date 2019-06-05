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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بمدينة نصر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:59 م
سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بمدينة نصر أجزاء سيارات مقطعة - أرشيفة
كتب محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى الجرائم المختلفة.

أسفرت جهود وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط  5 أشخاص سبق اتهام 3 منهم فى 31 قضية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة سيارة بذات الأسلوب.

واستطاعت الأجهزة الأمنية فى إعادة سيارتين لدى عميلهم "سيئ النية" ، وأقروا بمساومة مالك إحدى السيارات وإعادتها له مقابل مبلغ مالى وأضافوا بقيامهم بتقطيع سيارتين بقصد التصرف فى أجزائهم بالبيع "تم ضبط أجزاء منهما".. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.


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مدينة نصر

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