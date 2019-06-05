سقوط أجزاء من عقار شرقى الإسكندرية.. والحى يتدخل لإزالة أسباب الخطر

الإسكندرية - جاكلين منير

شهد حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط أجزاء من أحد العقارات فى منطقة شرق الإسكندرية، وعلى الفور تدخل الحى للتعامل مع الواقعة وإزالة الأجزاء الخطرة فى العقار.

كان حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية قد تلقى بلاغا اليوم الأربعاء، بسقوط أجزاء من العقار 26 بشارع رقم واحد أرض نوفل من جميلة بوحريد، وعلى الفور توجهت حملة ضمت كلا من: رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ومهندس الإدارة الهندسية، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحى، ومشرف وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحى.

وأزالت اللجنة كل الأجزاء المتساقطة والخطرة فى العقار، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال العقار حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، على أن تستمر المتابعة بشكل لحظى من حى المنتزه أول. ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامة، رئيس الحى، وفى إطار الرد الفورى على بلاغات المواطنين وإعلان حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك.