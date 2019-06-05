سفير مصر في بلجراد: وصول أول رحلة طيران مباشرة من صربيا إلى القاهرة

كتب أحمد جمعة

وصلت فجر اليوم 5 يونيو، أول أيّام عيد الفطر المبارك، أول رحلة مباشرة بين بلجراد والقاهرة، بعد انقطاع لحوالي 13 عاماً، على متنها سفير مصر لدى صربيا 'عمرو الجويلي' وسفير صربيا لدي مصر 'يوجوسلاف فوكادينوفيتش'، ومدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان 'ساشا بوديروزا'.

وصرح السفير عمرو الجويلي، أن استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين بعد طول انقطاع يبشر بنقلة نوعية في السياحة الوافدة من كامل منطقة البلقان لتشمل أيضا السياحة الثقافية والمؤتمرية بعدما كانت تكاد تقتصر علي السياحة للشاطئية.

وأضاف 'الجويلي'، أن خط الطيران المباشر سيكون له أثر أيضاً على تعزيز حركة التجارة بما في ذلك شحن البضائع لاحقاً، وتدفق دوائر الأعمال، مبرزاً أهمية العمل علي استثمار تلك الفرصة لترسيخ مكانة مطار القاهرة كمركز جوي أفريقي، إذ يعد حالياً النقطة الوحيدة بالقارة التي تسير خطوط اير صربيا طيران مباشر اليها.

وأثنى سفير مصر لدي صربيا علي الجهد الكبير الذي بذلته سلطة الطيران المدني برئاسة الطيار 'سامح حفني' لتيسير الخط الجديد، والاستقبال الرحب من قبل هيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس 'احمد يوسف' بما يعكس تكامل منظومة العمل الوطني لتشجيع حركة السياحة والطيران الدولي الي مصر.