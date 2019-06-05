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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-6-2019

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:19 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5-6-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2019، مسجلا 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وفق آخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.45  جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.45  جنيه للشراء.

4.49  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39  جنيه للشراء.

4.53  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.


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