سجين بعد العفو عنه بمبادرة الرئيس: "ربنا يخليك للغلابة ياريس"

كتب: محمود عبد الراضى – كريم صبحى

"دموع وأحضان وكلمات شكر وسجود على الأرض".. كانت أبرز المشاهد التى تصدرت حفل الإفراج عن الغارمين وبعض المسجونين المفرج عنه اليوم، تنفيذا لقرار العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

استقبل سجين من المفرج عنهم بعفو رئاسى ،زوجته وأولاده بالقبلات والأحضان فرحا بخروجه ولم شمل الأسرة مرة أخرى.

وتوجه السجين بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مساهمته فى رسم الابتسامة له ولأسرته وقضاء عيد الفطر معهم قائلا "ربنا يخليك دايما للناس الغلابة ياريس".

وأفرجت مصلحة السجون، فى أول أيام عيد الفطر، عن 2002 نزيل ونزيلة بالسجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وشهد حفل الافراج عن السجناء بسجون طرة، الإفراج عن 139 نزيلا "126 رجال ـ 13 سيدات" من الغارمين بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على نحو يبرز اهمية مبادرة رئيس الجمهورية ويجسد تنامي أطر التكافل الإجتماعي بين المصريين.