سجين بعد العفو عنه: اتسجنت عشان سترت بنتى والرئيس سترنا (فيديو)

كتب: محمود عبد الراضى – كريم صبحى

استقبل سجين من المفرج عنه زوجته بالقبلات والأحضان فرحا بخروجه من السجن تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقال السجين المعفو عنه إنه صدر حكم ضده بحبسه سنة قضى منها 4 أشهر بسبب "ايصالل أمانه عشان كنت بجهز بنتى للزواج وأتسجنت ولكن الرئيس سترنا ونجانا من السجن ربنا ينصفه يارب".

وأضاف أنه يتوجه برسالة للرئيس: "كل سنة وأنت طيب ياريس، وربنا يخليلك لينا وينصفك على مين يعاديك يارب زى ما سترتنا".

وأفرجت مصلحة السجون، فى أول أيام عيد الفطر، عن 2002 نزيل ونزيلة بالسجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وشهد حفل الافراج عن السجناء بسجون طرة، الإفراج عن 139 نزيلا "126 رجال ـ 13 سيدات" من الغارمين بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على نحو يبرز اهمية مبادرة رئيس الجمهورية ويجسد تنامي أطر التكافل الإجتماعي بين المصريين.

كما تم الإفراج بالعفو عن 595 نزيل، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيل، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات 2002 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.