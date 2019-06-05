"رمى صديق عمره".. لغز العثور على جثة شاب وبجواره حقنة "مكس" بالسلام

كتب أحمد حسنى

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، فى واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بمدينة السلام، عن مفاجأة جديدة خاصة بصديق المجنى عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفى يدعى "أ.م"، كان ينظم حفلة تعاطى حقن " المكس" بنهار رمضان، إلا أنه وخلال تعاطيه للمخدر لم يتحمل الجرعة الزائدة فلقى حدفه على الفور.

وأشارت التحقيقات، إلى أن صديق المجنى عليه قام بإلقاء صديق عمره من أعلى "تبة" بمنطقة النهضة بعد وفاته، خوفاً من المسائلة القانونية.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوجود جثة لشاب فى العقد الثالث، من العمر، بالقرب من السوق القديم، وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين وجود جثة شاب يرتدى كامل ملابسه، وبجواره حقنة مخدرات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.