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رغم حرارة الجو.. تزايد الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط فى أول أيام العيد "صور"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:23 م
رغم حرارة الجو.. تزايد الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط فى أول أيام العيد "صور" الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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تزايد إقبال المواطنين والأطفال على ملاهى حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، فى أجواء خيمت عليها البهجة والسعادة وفرحة العيد، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والنوادى والميادين العامة، لتأمين المحتفلين بالعيد والتصدى لأى محاولة لتعكير صفو الاحتفالات بالعيد.

وتزاحم الشباب والأطفال على حجز أدوارهم فى الألعاب داخل الحديقة وركوب المراجيح والسيارات الكهربائية، وسط حالة من البهجة والفرح تسود الموطنين بالمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك من خلال فتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة لرحلات نيلية للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة، كما سيتم فتح الممشى السياحى المقام على كورنيش الترعة الإبراهيمية بالمجان، لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز المحافظة خاصة خلال أيام العيد، متمنياً أن يعيده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة، استعدادا لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحا إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال أيام الاحتفالات والتنبيه على مسئولى حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات، مضيفا أن المحافظة كانت قد وضعت خطة خلال الفترة الماضية على إنشاء حدائق عامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسة جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (1)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (2)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (3)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (4)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (5)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (6)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (7)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (8)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (9)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (10)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (11)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (12)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (13)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (14)
 

 

الإقبال على الملاهى بحدائق أسيوط (15)
 

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