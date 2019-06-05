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رئيس مدينة أرمنت يستقبل تهاني رجال الكنيسة ودير مارجرجس بعيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:38 ص
رئيس مدينة أرمنت يستقبل تهاني رجال الكنيسة ودير مارجرجس بعيد الفطر رئيس مدينة أرمنت يستقبل تهاني رجال الكنيسة بالعيد
الأقصر – أحمد مرعى

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زار وفد من دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر، العميد عبدالله عاشور ، رئيس مجلس ومدينة أرمنت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، ورحب رئيس المجلس برجال الدين المسيحي والإسلامي، مشيراً إلى مدى عمق مشاعر المحبة والإخوة بين المصريين باختلاف طوائفهم وفئاتهم.

وضم الوفد القبطي القس هدرا لطفي، القس انطونيوس صدقي، وعدد من قيادات كنيسة ماري جرجس بأرمنت ، والدكتور إبراهيم رزق، ومكرم جرجس، وليم ميخائيل، كما زار عدد من الشخصيات العامة مجلس مدينة أرمنت لتقديم التهنئة لرئيس المجلس، من بينهم محمود طحطاوى مدير عام التأمين الصحي بمحافظة الأقصر، وأحمد مصطفى غبيش، نقيب المعلمين، وخيرت أحمد الطاهر رئيس مجلس الأمناء بإدارة أرمنت التعليمية.

 

 


الاقصر

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