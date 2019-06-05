رئيس قطاع السجون: الإفراج عن 2002 من السجناء بالعفو الرئاسى بمناسبة العيد

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن القطاع قام بمجهود كبير من أجل تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات".

وأضاف رئيس قطاع السجون فى كلمة له بحفل الإفراج عن السجناء بسجون طرة، أنه تم الإفراج اليوم عن 139من الغارمين والغارمات "126رجال و13 نساء"، بعد سداد مديونياتهم من صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى الإفراج بالعفو عن 1595 نزيل والإفراج الشرطى عن 268 بإجمالى 2002 نزيل ونزيلة، مشيرا إلى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن المعفو عنهم حتى يستطيعوا قضاء العيد مع ذويهم.