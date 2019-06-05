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رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ مستشفى بالمدينة بنسبة إنجاز تخطت الـ30%

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:13 ص
رئيس جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ مستشفى بالمدينة بنسبة إنجاز تخطت الـ30% سرير مستشفى _ أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جار حالياً  تنفيذ مبنى مستشفى مدينة العاشر من رمضان، سعة 200 سرير على مساحة 5.6  فدان للمشروع، بنسبة إنجاز بلغت نحو 30 ٪ .

وقال رئيس الجهاز: "تقع المستشفى في مركز المدينة بالمرحلة الثالثة، وهي مكونة من مبنى رئيسي على مساحة 5000 م2، مكون من (دور أرضي +  5 أدوار متكررة)،  ومبنى تعليمي على مساحة 1500 م2، مكون من (دور ارضي +  أول علوي)،  بالاضافة الى مجموعة من الخدمات مثل أماكن الانتظار، والمسجد، والخزانات، وأماكن الاستقبال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من جهاز المدينة، للوقوف على الموقف التنفيذي، ومتابعة جودة الأعمال، مضيفاً أن هناك تقدما كبيرا في أعمال التنفيذ،  ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً في بدايه عام 2020.


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