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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/6/2019 بمحافظات مصر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/6/2019 بمحافظات مصر أرصاد - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 23 34

دمنهور 23 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 23 30

مطروح 22 27

السلوم 20 26

سيوة 25 37

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 35

العريش 22 30 

رفح 22 29 

رأس سدر 25 38 

نخل 17 36 

نويبع 25 41 

طابا 24 38 

كاترين 22 35 

الطور 25 36 

شرم الشيخ 30 40 

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 38 

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37 

المنيا 24 38

أسيوط 26 40 

سوهاج 27 43 

قنا 28 44 

الأقصر 32 46 

أسوان 30 46 

أبوسمبل 32 45 

الوادى الجديد 30 46 

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37 

حلايب 30 37

رأس حدربة 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 43 

المدينة 32 42 

الرياض 25 42 

المنامة 31 38

أبو ظبى 31 42

الدوحة 31 40

الكويت 27 45

دمشق 16 36

بيروت 24 30 

عمان 18 36

القدس 20 33 

غزة 22 29 

بغداد 28 44

مسقط 30 36 

صنعاء 16 29

الخرطوم 30 41 

طرابلس 20 28 

تونس 18 32

الجزائر 16 27

الرباط 14 25 

نواكشوط 23 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى

أنقرة 14 28 

اسطنبول 17 26 

إسلام أباد 24 40

نيودلهى 30 44

جاكرتا 24 33

بكين 18 28

كوالالمبور 24 33 

طوكيو 20 27

أثينا 14 26 

روما 12 26

باريس 14 23 

مدريد 12 29

برلين 18 26 

لندن 12 21

مونتريال 10 18 

موسكو 12 24 

نيويورك 16 21

واشنطن 17 25 


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