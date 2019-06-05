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دراسة: تناول أدوية الصرع أثناء الحمل يزيد خطر حدوث مشاكل سلوكية للأطفال

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 م
دراسة: تناول أدوية الصرع أثناء الحمل يزيد خطر حدوث مشاكل سلوكية للأطفال الحمل - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الحوامل للأدوية المضادة للصرع يزيد خطر حدوث مشاكل سلوكية لدى الأطفال.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحلل الباحثون بيانات  181 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 7 سنوات من حيث المشاكل السلوكية.

وبناءً على تقييمات الوالدين كان الأطفال المولودون لأمهات تناولوا أدوية الصرع  لديهم مشكلات سلوكية.

وأشار الباحثون إلى أنه من المهم مراقبة أطفال الأمهات المصابات بالصرع وأيضًا النظر في العوامل المساهمة الأخرى، مثل العوامل العائلية.

وأضاف الباحثون أنه يجب مساعدة الآباء على التغلب على المشكلات السلوكية للأطفال أو حتى تقليلها، عن طريق الحد من تناول أدوية الصرع بحذر أثناء الحمل.


الصرع

علاج الصرع

اعراض الصرع

الحمل والصرع

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