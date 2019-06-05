دراسة: الكوليسترول في البيض مرتبط بأمراض القلب والموت

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة يزداد مع زيادة عدد البيض الذي يستهلكه الفرد.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال خبراء التغذية في جامعة “UMass Lowell” بقيادة "كاثرين تاكر"، أستاذة علوم التغذية أن الأبحاث التي تتبعت العادات الغذائية والصحية ونمط الحياة لما يقرب من 30 ألف من البالغين في جميع أنحاء البلاد لمدة تصل إلى 31 عامًا قد وجدت أن الكوليسترول في البيض، عندما يتم استهلاكه بكميات كبيرة ، يرتبط بتأثيرات صحية سيئة.

وأشارت أستاذة علوم التغذية في كلية زوكربيرج للعلوم الصحية في UMass Lowell ، إلى أن نتائج الدراسة تأتى مع استمرار ارتفاع استهلاك البيض في البلاد.

وفي عام 2017، كان الناس يأكلون ما معدله 279 بيضة سنويًا، مقارنةً بـ 254 بيضة في عام 2012، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ولا تقدم الإرشادات الغذائية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية للأمريكيين مشورة بشأن عدد البيض الذي يجب على الأفراد تناوله كل يوم.

ويعتقد خبراء التغذية أن الدهون المشبعة هي العامل الدافع وراء ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وتحتوي بيضة واحدة كبيرة على ما يقرب من 200 ملليجرام من الكوليسترول ، وهو نفس مقدار شريحة اللحم تقريبًا ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول تشمل اللحوم المصنعة والجبن ومنتجات الألبان عالية الدهون.