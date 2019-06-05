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خضبوا العيد بالدماء.. مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى على كمين سيناء

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:29 م
خضبوا العيد بالدماء.. مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى على كمين سيناء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أدان فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية الخسيسة التى نفذتها جماعات إرهابية ضد كمين أمنى غربى مدينة العريش، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن الأبطال.
 
وأكد فضيلة المفتى، فى بيان صادر عنه اليوم، إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد فى الأرض. متابعا: "دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين، فقتل الأبرياء من الكبائر التى توعّد الله مرتكبها بالعقاب فى الدنيا والآخرة. ويقول تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".
 
وتوجه مفتى الجمهورية فى بيانه، بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
 

مفتى الجمهورية

كمين سيناء

هجوم شمال سيناء

ادانة عملية سيناء

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