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حريق يلتهم شقة دون حدوث إصابات بطنطا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:48 ص
حريق يلتهم شقة دون حدوث إصابات بطنطا المطافى - ارشيفية
الغربية - عادل ضرة

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شهدت منطقة علي آغا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اندلاع حريق هائل فى شقة بسبب ماس كهربي والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران.

تلقي اللواء طارق حسونة  مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إداره الحماية المدنية، بنشوب حريق فى شقة بمنطقة علي آغا بطنطا، فيما انطلقت ٣ سيارات مطافى، وتم إخماد الحريق، بعد ان التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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