حديقة حيوان بنى سويف تستقبل 6 آلاف زائر فى أول أيام عيد الفطر

بنى سويف - أيمن لطفى

قالت الدكتورة إيمان رؤوف، مدير عام حديقة الحيوان فى بنى سويف، إن الحديقة استقبلت اليوم الأربعاء 6 آلاف و400 زائر، فى تجمعات أسرية كثيفة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت أن الحديثة استعدت لموسم العيد بشكل شامل، إذ استقدمت باقة من الحيوانات والطيور الجديدة من حديقة الحيوان بالجيزة، وأنجزت أعمال تطوير ودهان "المبايت والأقفاص"، وهو ما ساهم فى جذب المواطنين وأطفالهم لقضاء معظم وقتهم فى مشاهدة الحيوانات والطيور، والاستمتاع بالألعاب والسيارات الكهربائية داخل الملاهى.

وأكدت مدير حديثة حيوان بنى سويف، حرص أغلب زوار الحديقة على مشاهدة الأسود والضباع وبيت الزواحف بشكل خاص، والتقاط الصور التذكارية بجوار الأقفاص، كما افترشت معظم الأسر المناطق الخضراء، وفضل بعضهم الجلوس فى الكافتريا وتناول المشروبات الباردة والساخنة بعد جولتهم فى أرجاء الحديقة.