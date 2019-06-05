حديقة حيوان الشرقية تستقبل 5 آلاف و500 زائر فى أول أيام العيد (صور)

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس أيمن لطفى، مدير حديقة الحيوان بمحافظة الشرقية، إن 5 آلاف و500 مواطن زاروا الحديقة فى أول أيام عيد الفطر، بدءا من السابعة صباحا حتى انتهاء عملها فى السادسة مساء.

وأضاف أن الأمن تولى تأمين الحديقة ومحيطها وجموع الرواد. متابعا: "الحديثة متكاملة ولا ينقصها إلا مجموعة الأسود، إذ تضم 25 نوعا من المجموعات الحيوانية والطيور والزواحف، ومجموعة قرود عبارة عن قرد حبشى ونيل أزرق وعبلانج سودانى، إضافة إلى البجع والبط الخضارى والإوز الصينى، وفرس النهر، والأرانب الرومى، وأبو شوك، و3 أنواع عصافير، وكبش وماعز جبلاوى وآسيوى وأميو وجمل وحصان ونعام وإيل أوروبى يشبه الغزال، وغزال مصرى، ونعام، ودجاج وادى أزرق وأبيض، وطاووس، وثعابين، وتماسيح وسلاحف".

وأوضح أن أطفال دور الأيتام والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وذوى الاحتياجات الخاصة يدخلون الحديقة مجانا. لافتا إلى أن الإدارة بدأت استعداداتها للعيد مبكرا، عبر خطة شاملة للتطوير والتجميل، إضافة إلى منع إجازات العاملين وإنجاز أعمال الصيانة الكاملة وتجديد دورات المياه والدهانات وتجهيز مبردات المياه.