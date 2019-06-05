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حديقة الأسماك تستقبل زوار عيد الفطر بعروض الزينة والمحنطات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص
حديقة الأسماك تستقبل زوار عيد الفطر بعروض الزينة والمحنطات حديقة الأسماك - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أياتى رجب محمد مدير حديقة الأسماك التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حديقة الأسماك استعدت لاستقبال زورًا عيد الفطر، بعروض جديدة للأسماك منها 25 حوض لأسماك الزينة فى معمل الأسماك، و9 أحواض أسماك زينة بمنطقة الجبلاية، و15 حوضا محنطات أحياء مائية واسماك و3 صوب تحضين وتربية للأسماك بلطى ونيلى، والعديد من أنواع "الكيو" لكى يستمتع زوار الحديقة.

وأضاف أياتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالحديقة، وتقليم الأشجار، وزيادة الإضاءة، وصيانة المقاعد الخشبية تغير مياه الصوب وبحيرات الأسماك، مؤكدا أن سعر تذكرة دخول حديقة الاسماك ثابت بـ5 جنيهات للمصريين، و20 للأجانب، ومن بين العروض عرض تمساح نيلى فى احواض مخصصة له بممر الجبلاية بحديقة الأسماك، وعرض بانوراما للأسماك البحر الأحمر حتى يتمتع زائر الحديقة بالاستمتاع بها، كما تم وضع خطة تفصيلية لمواجهة الزحام، والمحافظة على الحديقة، والتنسيق مع مرفقى الإسعاف والمطافئ بحى الزمالك، وزيادة عدد منافذ الدخول أمام زوار الحديقة لمنع التكدس.

وأكد مدير حديقة الأسماك، أن هناك تكليفات من قبل الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتقديم جميع التسهيلات لزوار حديقة الأسماك، بالإضافة إلى أن هناك عروضا خاصة لسمكة "الكوى" فى الأحواض المخصصة لها بألوانها المتعددة، كما تم تأهيل جميع دورات المياه والاستراحات.


احواض الاسماك

حدائق الحيوان

الخدمات البيطرية

اسماك الزينة

الاحياء المائية

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