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حبس عاطلين لحيازتهما 64 ألف قرص مخدر بالإسكندرية قبل ترويجها فى العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:51 م
حبس عاطلين لحيازتهما 64 ألف قرص مخدر بالإسكندرية قبل ترويجها فى العيد أقراص مخدره - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 64 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار بها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين سبق اتهامهما فى 7 قضايا، بالاتجار فى الأقراص المخدرة فى العيد وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

تم إعداد كمين لضبطهما بذات الدائرة حال استقلالهما سيارتى ملاكى، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 64 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و3 هاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار الحوادث

مخدرات

اخبار المحافظات

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