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حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 800 كيلو "سجق" فاسد فى الظاهر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:55 م
حبس صاحب ثلاجة ضبط بحوزته 800 كيلو "سجق" فاسد فى الظاهر لحوم فاسدة_أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الظاهر، حبس صاحب ثلاجة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 800 كيلو لحوم فاسدة "سجق"، قبل بيعها على المواطنين بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، تمكن مباحث التموين، من ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازته وتجميعه كمية من مصنعات اللحوم قدرها (800 كيلو سجق شرقى) معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية. 
 
وأشارت التحقيقات، أن ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، أكد تجميع المتهم اللحوم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. 

لحوم فاسدة

الظاهر

مباحث التموين

نيابة الظاهر

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