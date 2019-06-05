حالة الطقس اليوم الأربعاء 5/6/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس حاراً نسبياً فى أغلب المناطق، وحارّاً فى الاغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية فى أجزاء ُمختلفة.

ويُحتمل هُطول زخات محليّة خفيفة ورعدية من الأمطار على أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة فى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وفى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً بوجهٍ عام يُصبح لطيفاً مع ساعات الليل المتأخرة فى المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات محليّة من الأمطار خاصة بأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية قد تصحب بالرعد فى اجزاء من شرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تبقى الأجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى، وتسود أجواء منعشة فى ساعات المساء والليل خاصة فى المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.