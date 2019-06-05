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توفير حصص الدقيق للمخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:40 ص
توفير حصص الدقيق للمخابز اليوم لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز
كتب مدحت وهبة

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أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير حصص الدقيق للمخابز البلدية فى كافة المحافظة اليوم الأربعاء، وطوال أيام عيد الفطر المبارك، وأن الوزارة حريصة دائما على تذليل آى عقبات تواجه المخابز لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن خطتها استعدادًا لعيد الفطر المبارك، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال ايام العيد، وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية، كما تم وضع خطة لصرف الدقيق البلدى للمخابز البلدية من المستودعات والمطاحن التموينية، وستقوم لجان التفتيش ومجموعات العمل بالمرور على كافة الانشطة التموينية "مخابز، مطاحن، الاسواق والمحال العامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالى التموين، وفروع جمعيتى" وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقى الشكاوى وإزالة أسبابها خلال فترة العيد.

 


شعبة المخابز

انتاج الخبز المدعم

عيد الفطر

الدقيق للمخابز

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