تنفيذ 5889 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 234 محكوم عليهم ، و12 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 234 محكومًا عليهم بإجمالى 5889 أحكام منفذة " 712 حكمًا جزئيًا و108حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4920 جنيه غرامات، وتحرير 137 مخالفة .

كما تم ضبط 42 قضية مرافق، 16 أشغال طريق، 44 بائع متجول ،7 إزالة فوريه ،8 تنده .

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