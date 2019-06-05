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تنفيذ 5889 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:06 ص
تنفيذ 5889 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 234 محكوم عليهم ، و12 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 234 محكومًا عليهم بإجمالى 5889 أحكام منفذة " 712 حكمًا جزئيًا و108حكمًا مستأنف"، وتحصيل 4920 جنيه غرامات، وتحرير 137 مخالفة .

كما تم ضبط 42 قضية مرافق، 16 أشغال طريق، 44 بائع متجول ،7 إزالة فوريه ،8 تنده .

 

 

 

 

 

 

 

احكام قصائية، متهمين، القليوبية ، حملة امنيةhttps://m.youm7.com/story/2019/5/26/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-27-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/4258983

 

 

 

 


القليوبية

ضبط هاربين من احكام

مباحث تنفيذ الاحكام بالقليوبية

مدير امن القليوبية

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