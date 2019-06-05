"تموين الإسكندرية" تضبط 21 طن لحوم منتهية الصلاحية (صور)

كتب محمود عبدالراضى – محمد أبو عوض

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية، خلال حملاتهم لضبط السلع والمواد الغذائية الفاسدة، ومكافحة جرائم الغش التجارى، من ضبط أكثر من 21 طن لحوم منتهية الصلاحية، وطنّى مستلزمات إنتاج سلع غذائية مجهولة المصدر، داخل ثلاجة ومصنع غير مرخص بالمحافظة.

كانت البداية مع ورود معلومات لإدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بحيازة مالك ثلاجة بدائرة قسم شرطة مينا البصل غربى المدينة، لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بصحة المواطنين.

وبعد تقنين الاجراءات، تم تفتيش الثلاجة، حيث ضبط بداخلها أكثر من واحد وعشرين طنا من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وبمواجهة مالك الثلاجة، أفاد بأن اللحوم المضبوطة ملك أحد الأشخاص «مستأجر الثلاجة» وجاري ضبطه .

وفى سياق متصل، تمكنت الإدارة من ضبط المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية «شيكولاتة» بدائرة قسم شرطة برج العرب غربى المدينة، لإنتاجه شيكولاتة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وضبطت الحملة طنين من معجون الشيكولاتة، و25 ألفا و920 عبوة منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، تحمل علامات تجارية «مُقلّدة» لإحدى الشركات.



