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تكبيرات عيد الفطر .. الفرق بينها وبين تكبيرات عيد الأضحى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:45 م
تكبيرات عيد الفطر .. الفرق بينها وبين تكبيرات عيد الأضحى تكبيرات عيد الفطر
كتب على عبد الرحمن

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تكبيرات العيد تختلف ما بين تكبيرات عيد الفطر وتكبيرات عيد الأضحى من حيث وقت ابتداء وانتهاء التكبيرات ، ويسن التكبير فى عيد الفطر لقوله تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

 

تكبيرات عيد الفطر
 

تكبيرات عيد الفطر تبدأ عقب غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب كما أو لو أكمل الناس شهر رمضان ثلاثون يومًا ، أو من ثبوت رؤية هلال شوال ، وتنتهى التكبيرات بعد انتهاء صلاة العيد.

أما تكبيرات عيد الأضحى المبارك، فتبدأ من أول هلال ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات"، والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى.

 

تكبيرات عيد الفطر
 

وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد كالتالى:"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".


تكبيرات عيد الفطر

تكبيرات العيد

صيغه تكبيرات العيد

تكبيرات عيد الفطر 2019

صيغه التكبيرات

متى تنتهى تكبيرات العيد

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