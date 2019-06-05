تقرير: مسح الأنف بالمنديل قد يكون من أسباب النزيف

كتبت فاطمة خليل

نزيف الأنف ليست عادة علامة على أى شىء خطير، فهى من الحالات الطبية الشائعة، خاصة عند الأطفال، ويمكن علاجها بسهولة فى المنزل، بحسب موقع NHS، ففى هذا التقرير نتعرف على أسباب نزيف الأنف نتعرف عليها.



نزيف الأنف

أسباب نزيف الأنف

الجزء الداخلى للأنف دقيق ويحدث نزيف فى الأنف عندما يكون تالفًا، ويمكن أن يكون سبب هذا:

- مسح أنفك بشدة.

- جفاف داخل أنفك بسبب التغير في درجة حرارة الهواء.

يمكن أن يأتى النزف من أعمق مكان داخل الأنف وعادة ما يصيب البالغين، ويمكن أن يكون سببها:

- إصابة أو كسر فى الأنف.

ضغط دم مرتفع.

الحالات التى تؤثر على الأوعية الدموية أو كيفية تجلط الدم.

بعض الأدوية.

فى بعض الأحيان سبب نزيف الأنف غير معروف.

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بنزيف في الأنف ، بما في ذلك:

الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.