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تقدم الكتلة الحمراء اليسارية فى النتائج الأولية للانتخابات العامة بالدانمارك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:26 م
تقدم الكتلة الحمراء اليسارية فى النتائج الأولية للانتخابات العامة بالدانمارك انتخابات الدنمارك
كوبنهاجن (أ ش أ)

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة فى الدانمارك، اليوم الأربعاء، تغلب "الكتلة الحمراء" ذات التوجه اليسارى على الحزب الحاكم وذلك بعد إغلاق مراكز الاقتراع منذ قليل.

 

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى فاز حتى الآن بنسبة 27.2% من الأصوات بعد أن تم فرز 75% منها، مضيفة أن استطلاعاً للرأى نُشر بعد وقت وجيز من إغلاق الصناديق، توقع فوز الائتلاف اليسارى بـ 90 مقعداً فى البرلمان الدانماركى.

 

وأضاف الاستطلاع الذى أجراه مركز ابينيون أن "الكتلة الزرقاء" الحاكمة، التى يتزعمها رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن، من المتوقع أن تفقد السلطة لانخفاض عدد مقاعدها إلى 75 مقعدا.

 

وتمثل هذه النتائج حتى الآن سقوطاً بارزاً لحزب الشعب الهولندى اليمينى الحاكم الذى   انخفضت شعبيته من 21% عام 2015 إلى 9.7% اليوم.

 


الدنمارك

انتخابات الدنمارك

الكتلة الحمراء

اليسار

اليساريين

اليمين

الكتلة الزرقاء

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