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تفكيك 6 عبوات ناسفة بديالى شرقى العراق كانت تستهدف المحتفلين بعيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:56 م
تفكيك 6 عبوات ناسفة بديالى شرقى العراق كانت تستهدف المحتفلين بعيد الفطر عبوات ناسفة - صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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أعلن قائد عمليات ديالى فى الحشد الشعبى طالب الموسوى، عن تفكيك 6 عبوات ناسفة، كانت معدة لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر المبارك بمحافظة ديالى شرقى العراق.

 

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن الموسوى القول إن "قوات الحشد الشعبى تمكنت فى الساعات القليلة الماضية من تفكيك ست عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك بمحافظة ديالى".

 

وأضاف أن قطاع عمليات ديالى للحشد الشعبى وضع خطة محكمة ومشددة بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لمنع العمليات الإرهابية التى تستهدف المدنيين.

 

 


العراق

الحشد الشعبى

أمن

حوادث

قنبلة

عبوات ناسفة

احتفالات عيد الفطر

عيد الفطر

ديالى

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