سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 12:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعزيزات أمنية بمحيط المقاصد السياحية والترفيهية خلال عيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:07 م
تعزيزات أمنية بمحيط المقاصد السياحية والترفيهية خلال عيد الفطر احتقالات عيد الفطر
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إجراءات أمنية مشددة تشهدها البلاد تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطى المتميز والكثيف فى كل المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.


عيد الفطر

تامين احتفالات العيد

تامين المقاصد السياحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

جيف بيزوس يشترى 3 شقق فى مانهاتن برقم خيالى.. اعرف السعر

جيف بيزوس يشترى 3 شقق فى مانهاتن برقم خيالى.. اعرف السعر

إنجلترا تشاهد كأس العالم للسيدات فى صالات السينما

إنجلترا تشاهد كأس العالم للسيدات فى صالات السينما

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة