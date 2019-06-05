تعزيزات أمنية بمحيط المقاصد السياحية والترفيهية خلال عيد الفطر

كتب محمود عبد الراضي

إجراءات أمنية مشددة تشهدها البلاد تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، من خلال الانتشار الشرطى المتميز والكثيف فى كل المناطق لتأمين فرحة المصريين بالعيد.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية، لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.