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تعرف على مهام مصلحة الرى الفترة المقبلة.. تحصيل مستحقات الدولة أبرزها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على مهام مصلحة الرى الفترة المقبلة.. تحصيل مستحقات الدولة أبرزها المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء قطاعات ( الرى - المياه الجوفية - حماية النيل - الخزانات - تطوير الرى - التوسع الافقى) لمتابعة الانشطة الجارية وموقف شبكة الترع ونهر النيل والأعمال الصناعية ومخرات السيول وكذا الآبار الجوفية حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على خطة عمل سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأضاف السعدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف الاستعدادات لفترة إجازة عيد الفطر المبارك وما بعدها والاستعدادات لموسم زراعة الأرز، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة للفترة المقبلة.

 

وفى التقرير التالى نرصد استعدادات مصلحة الرى خلال الفترة القادمة.

 

1- متابعة جاهزية شبكة الترع ونهر النيل والأعمال الصناعية لتحمل التصرفات المطلوبة لتغطية احتياجات كافة القطاعات المستفيدة من المياه.

 

2- اتخاذ إجراءات رادعة حيال التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمياه الجوفية.

 

3- متابعة مخالفات زراعة الأرز والتنسيق مع وزارة الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 

4- تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص تبديد المياه ومقابل الانتفاع.

 

5- متابعة أعمال تأمين المنشآت الحيوية.

 

6- عمل قاعدة بيانات للمساحات التى تروى بالغمر بالمخالفة.

 


وزارة الرى

تبديد المياه

مصلحة الرى

نهر النيل

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