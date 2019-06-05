"تضامن القليوبية": 13 غرفة عمليات للتعامل مع الحوادث خلال احتفالات العيد

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه تم تشكيل 12 غرفة عمليات فرعية بالإدارات على مستوى المحافظة، وتم ربطها بالغرفة الرئيسية بالمديرية للإغاثة السريعة والتعامل مع الحوادث طوال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك، وأيضا لتقديم الخدمات لفاقدي الهوية بالشوارع من كبار السن والأطفال.

وأضاف "مجدي" لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يشهد أول أيام عيد الفطر المبارك جولة للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لمؤسسة البنات الأيتام ببنها ومؤسسة رعاية البنين، ويختتمها بزيارة لدار الهلال الأحمر للمسنين رجال وسيدات، وذلك لتقديم التهنئة لهم خلال هذا اليوم ومشاركتهم عيد الفطر المبارك.

وتابع وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أن المديرية حاليا تسعي إلى تقديم خدمات مطورة من خلال عمل أرشفة إلكترونية للبيانات بكافة الأقسام بالمديرية، وذلك من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال الإدارات المنتشرة على مستوى المحافظة.