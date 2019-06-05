تصفية 6 من أخطر العناصر الإجرامية فى مأمورية ضبط قاتل معاون مباحث أبو حماد

الشرقية- فتحية الديب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم، فى تصفيه 6 من أخطر العناصر الإجرامية بينهم "محمود الزونجي" المتهم بقتل النقيب " عمر ياسر عبد العظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبوحماد، وذلك بمدخل كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق ناحية قرية ميت أبوعلي، حيث تبين أن المتهم كان يختبئ بها برفقة عدد من العناصر شديدة الخطورة، واستمر تبادل النيران بينهم وبين الشرطة أكثر من 3 ساعات.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتل" الزونجي" 24 سنة مقيم السعادات، وشقيقه"محمد" و4 من معاونيه من العناصر شديدة الخطورة، والزونجي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية بينها حكم بالإعدام.















