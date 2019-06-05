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ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة بميدن أبوالحجاج بالأقصر بحضور المحافظ.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:30 ص
ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة بميدن أبوالحجاج بالأقصر بحضور المحافظ.. صور خطبة العيد والترجمة بلغة الإشارة
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم الشيخ موسى على الرفاعي إمام مسجد أبو الحجاج الأقصري، خطبة عيد الفطر المبارك بميدن أبوالحجاج الأقصري، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم ونائبه محمد عبد القادر خيري، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وسط حضور الآلاف من أبناء المحافظة بأجواء سعيدة ابتهاجاً بالعيد.

وعقب الخطبة وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، التهانى لكافة أبناء محافظة الأقصر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أنه فى هذه المناسبة السعيدة، يجب أن نستقبل عيد الفطر المبارك، بروح الحب والتكاتف والعمل على استقرار الوطن ورفعة شأنه، متمنياً أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية فى ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

 

خطبة العيد والترجمة بلغة الإشارة (5)
خطبة العيد والترجمة بلغة الإشارة 

وأعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار حرص المحافظة على مشاركة جميع الفئات فرحة الاحتفال بالعيد، فإنه تمت دعوة طلاب مدرسة التربية الفكرية وعدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة الصم والبكم، لحضور صلاة العيد بساحة سيدى أبوالحجاج بمدينة الأقصر، حيث سيتم شرح خطبة عيد الفطر بلغة الإشارة عن طريق أحد المتخصصين فى لغة الإشارة، وذلك فى سابقة جديدة تتم لأول مرة فى المحافظة.

 

فيما قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ49 ساحة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مضيفاً أن عدد المساجد التى تمت تأدية صلاة العيد تبلغ 1700 مسجد على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيراً الى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات خاصة بالمديرية.

 

خطبة العيد والترجمة بلغة الإشارة (2)
خطبة العيد والترجمة بلغة الإشارة 

 


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