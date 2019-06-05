ترجمة خطبة العيد إلى لغة الإشارة فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

شهدت ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف ترجمة خطبة صلاة عيد الفطر المبارك إلى لغة الإشارة لتوصيل الخطبة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة ، بحضور المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.

وخصصت محافظة بنى سويف 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة " بالتناوب" في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة ، منها 2 بمدينة بني سويف ( مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل) و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى ،لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها ،وذلك في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة ،وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة