ترامب: الأمير هارى شخص رائع وينفى وصفه ميجان "بالفظة"

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الأمير هارى ابن ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز شخص رائع ونفى أن يكون وصف زوجته ميجان ماركل بأنها شخصية فظة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام حرفت كلماته إذ أنه يشعر بحق أنها لطيفة جدا.

وأضاف أنه أجرى حديثا طويلا مع الأمير تشارلز عن تغير المناخ لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن الأرض تزداد حرارة.

ويقوم ترامب بزيارة دولة لبريطانيا واستقبلته العائلة المالكة والنخبة السياسية في البلاد. والتقى ترامب بالملكة إليزابيث والأمير تشارلز يوم الاثنين وأقيمت له مأدبة في قصر بكنجهام.

وقبل وصوله إلى بريطانيا، قال ترامب عندما أبلغته صحيفة صن بانتقادات ميجان له "لم أعلم ذلك. ماذا بوسعي أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها فظة". ولكنه تمنى لها حياة سعيدة كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن تعليقه كان يشير إلى أن ميجان كانت فظة تجاهه وأنه يعتقد أنها شخصية لطيفة جدا.

وتابع "أعتقد أنها لطيفة جدا. بصراحة لم أكن أعرفها... كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها ولم أكن كذلك."

وقال إنه التقى بالأمير هارى خلال الزيارة مضيفا "هنأته وأعتقد أنه شخص رائع. العائلة المالكة لطيفة بحق".

وخلال الزيارة تناول ترامب الشاي مع تشارلز الذي يشن حملة منذ سنوات لزيادة الوعي حيال تدمير البيئة وأثر تغير المناخ. وقال "كنا سنتحدث لمدة 15 دقيقة ولكن الحديث امتد لساعة ونصف الساعة وكان هو من يتحدث في الأغلب. إنه معني بحق بتغير المناخ وأعتقد أنه رائع... استمعت له. وتحدث أيضا عن العمارة".