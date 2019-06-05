ترامب: أفضل التحاور مع إيران والعمل العسكرى وارد دائما

(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه مستعد للحديث مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى ولكن احتمال العمل العسكرى الأمريكى ضد ايران وارد دائما.

وأوضح ترامب لتلفزيون (آي.تي.في) البريطانى "إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصلت للسلطة... كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم".

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل عسكرى "الاحتمال وارد دائما. هل أريد ذلك؟ لا. أفضل ألا يحدث ذلك ولكن هناك احتمالا واردا دائما".

وقال عندما سئل عما إذا كان مستعدا للحديث مع روحانى "نعم بالطبع. أفضل التحاور دائما".