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تراجع نمو قطاع الخدمات الصينى لأقل معدلاته فى 3 أشهر بسبب تباطؤ الصادرات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:00 م
تراجع نمو قطاع الخدمات الصينى لأقل معدلاته فى 3 أشهر بسبب تباطؤ الصادرات الرئيس الصينى شى جين بينج
(رويترز)

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أظهر مسح اقتصادى خاص، اليوم الأربعاء، تراجع نمو نشاط الخدمات الصينى فى مايو الماضى، إلى أبطأ معدلاته خلال ثلاثة أشهر، متأثرا بالتباطؤ الملحوظ فى مبيعات التصدير، إذ ضغط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على القطاع الذى تُعوّل عليه "بكين" فى دعم اقتصادها المتباطئ.

وهبط مؤشر كايشين ماركت لمديرى مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.7 خلال مايو الماضى، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2019، ومنخفضا عن مستوى 54.5 الذى حققه فى أبريل، ومستوى 50 الذى يُمثّل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن طلبيات التصدير الجديدة المقدمة لشركات الخدمات الصينية انخفضت بشكل كبير، نزولا من أعلى مستوياتها خلال سنوات، المسجل فى أبريل عند 55.6، لتسجل 51.1 فى مايو، مع عدم تسجيل الغالبية العظمى من الشركات التى شملها المسح أى تغيّر فى مبيعات التصدير خلال الشهر نفسه. ويضع هذا التطور السلبى نمو الطلبيات الجديدة عند أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر.

وقال تشنج شينج تشونج، مدير تحليلات الاقتصاد الكلى لدى مجموعة "سى. آى. بى. إم"، فى بيان رافق صدور الأرقام، إن النمو الاقتصادى الصينى أظهر إجمالا بعض علامات التباطؤ خلال مايو، وأكد أن التوظيف وثقة الشركات على وجه الخصوص يستحقان اهتمام صناع السياسات".


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النمو الاقتصادى

بكين

الصين

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