تداول 19 سفينة و68 شاحنة بضائع و44 سيارة بموانئ البحر الأحمر
الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:13 م
ميناء نويبع
السويس – السيد فلاح
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة وتم تداول 68 شاحنة بضائع و44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 12 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 56 شاحنة بضائع و2 سيارة .
حيث يشهد ميناء نويبع، وصول وسفر السفينة "سينا"، بينما شهد الميناء بالأمس، وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا.
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