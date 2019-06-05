تحرير 10 محاضر فى حملة على أسواق بنى سويف وإعدام أغذية تالفة

بنى سويف أيمن لطفى

حرر فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارة الصحية ببنى سويف 10 محاضر لمنشآت مخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، فضلا عن إعدام 195 كيلو جرامات أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة على الأسواق فى أول أيام عيد الفطر ، بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بالمديرية.

ضمت الحملة مسئولي مكتب الأغذية بالمديرية وإدارة بنى سويف الصحية، والتى فاجأت محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والباعة الجائلين والحدائق العامة وضبطت بها مخالفات تنوعت ما بين أغذية محظور تداولها مع الباعة الجائلين، ونقص فى اشتراطات النظافة الصحية، وعمال غير حاملين لشهادات صحية سارية، وحررت المحاضر اللازمة وجارى إرسالها إلى النيابة .