الرئيسية أخبار عالمية بوتين: التبادل التجارى بين روسيا والصين بلغ 100 مليار دولار الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:01 م الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كتب أيمن رمضان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين بلغ 100 مليار دولار . وأضاف "بوتين"، خلال بدء القمة "الروسية – الصينية" مع نظيره الصينى، أن العلاقات بين روسيا والصين تطور فى المجالات كافة بشكل لا مثيل له فى السابق. بوتين الصين القمة الروسية الصينية اخبار عالمية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أزمة فنزويلا عرض مستمر.. ترامب يحذر من التحرك الروسى.. ويؤكد: موسكو تسحب موظفيها ودعمها لنظام مادورو مستمر.. مسئولة أممية: تحرك بوتين لا يعكس تغيير مواقف .. وخبراء: لا طاقة للروس لخوض حرب جديدة بسبب كاراكاس الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 ص شاهد.. آلاف المسلمين فى روسيا يحتفلون بعيد الفطر.. وبوتين يقدم التهنئة الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:31 م بوتين يهنئ مسلمى روسيا بعيد الفطر المبارك الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:21 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر "ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30 دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور) "اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور) شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار مع تكبيرات العيد.. العيون الساهرة تسطر ملحمة بطولية على أرض الفيروز.. مقتل 5 كوادر إرهابية استهدفوا كمينًا بالعريش.. قوات الأمن تتبع سير العناصر الهاربة.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين (صور) المزيد من Trending Plus
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