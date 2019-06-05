بوتين: التبادل التجارى بين روسيا والصين بلغ 100 مليار دولار

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجارى بين روسيا والصين بلغ 100 مليار دولار .

وأضاف "بوتين"، خلال بدء القمة "الروسية – الصينية" مع نظيره الصينى، أن العلاقات بين روسيا والصين تطور فى المجالات كافة بشكل لا مثيل له فى السابق.