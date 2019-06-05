بوتين: اتفقنا مع الصين على التبادل التجارى باستخدام عملتى البلدين والتعاون النووى

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهذا يعد شراكة شاملة وتعامل استراتيجى، وتابع: "نحن والرئيس الصينى فى تعاون وثيق ونتبادل الأراء والزيارات دائماً.. وفى الساحات الدولية المختلفة نؤكداً دائماً على التعاون الصينى فى مختلف المجالات".

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصينى، أنه اتفق مع الجانب الصينى على تعزيز التعاون فى مجال المسار البحرى الشمال المجال المشترك والاستراتيجى والتعاون الاقتصادى، وتابع:"بحق الصين تحصل على المكان الرائد كشريك روسيا".

وتابع: "يجرى تنفيذ 30 مشروعاً من الاستثمارات المشتركة بما فيها مشروق منطقة الشرق الأوسط الروسى، واستخدام الروبل واليوان فى التعاملات الاقتصادية بالإضافة إلى التعامل عبر البنوك المشتركة".

وكشف "بوتين" عن أنه يجرى تنمية فى التعاون الروسى الصينى، مجال الغاز المسال، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من مصنع الغاز وجزء من هذا المشروع يعود إلى الصين، وتابع: "ونعمل أيضاً فى مجال التعاون فى الطاقة النووية السلمية ونعمل على المرحلة الثالثة والرابعة ..نحن نولى اهتماماً كبيراً فى الأعمال والمجالات الاقتصادية كما اتفقنا على تقليل التوتر فى شبة الجزيرة الكورية