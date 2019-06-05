بلغاريا تتوقع أن تبلغ قيمة صفقة طائرات إف-16 مع أمريكا 1.2 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع البلغارية يوم الثلاثاء، إن بلغاريا العضو فى حلف شمال الأطلسى تتوقع أن تعرض عليها الولايات المتحدة شراء ثمانى طائرات إف-16 جديدة لصالح قواتها الجوية بسعر مخفض يبلغ 1.2 مليار دولار.

وذكرت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لثمانى طائرات إف-16 وعتاد متعلق بها بقيمة 1.67 مليار دولار تقريبا.

كما تتطلع بلغاريا، العضو كذلك فى الاتحاد الأوروبى، لاستبدال طائراتها ال4متهالكة سوفيتية الصنع من طراز ميج-29 وتحسين مستوى التزامها بمعايير حلف الأطلسى.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية إن موافقة الولايات المتحدة تشير للحد الأعلى للتكلفة وإنها تتوقع تسلم مسودة عقد من واشنطن في غضون أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان "خلال أسبوعين ستقدم الحكومة الأمريكية إلى بلغاريا مسودة خطاب عرض وقبول من المتوقع أن يشمل سعرا للطائرات الثماني مع حزمة لازمة من العتاد ذي الصلة بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبا".